Роспотребнадзор рассказал о безопасных новогодних праздниках в пандемию COVID-19

Новый год лучше провести дома, а также воздержаться от заграничных поездок и не посещать мероприятия в закрытых помещениях, чтобы обезопасить себя. Об этом рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора, передает ТАСС.

В число мероприятий, отказ от посещения которых поможет избежать COVID-19, входят корпоративы. По информации Роспотребнадзора, при планировании поездок необходимо учитывать возможные изменения эпидемиологической обстановки. В ведомстве также отметили, что праздник безопаснее провести в кругу семьи или на свежем воздухе. Избегать стоит походов в гости, обязательно надевать маску во время посещения родственников и знакомых, в торговых центрах.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что нулевой прирост по заболеваемости коронавирусом может быть достигнут в апреле 2021 года. К концу наступающего года можно надеяться на полную стабилизацию ситуации с коронавирусом. В настоящий момент Россия практически вышла на плато по COVID-19, считают специалисты, но оно слишком высокое, поэтому необходимо думать о снижении роста новых случаев заражения.