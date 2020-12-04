В Роспотребнадзоре объяснили разную температуру у пациентов с COVID-19

Температура тела при COVID-19 у некоторых пациентов может не повышаться, а у других наоборот быть высокой и продолжительной. Это связано с особенностями иммунного ответа, количеством попавшего в организм вируса, развившихся осложнений и применяемых лекарств, объяснила в разговоре с ТАСС руководитель отдела клинических исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.

Она отметила, что коронавирус способен поражать разные органы и внутренние системы, в том числе гипоталамус и эндокринную систему, которые отвечают за теплообмен. «В зависимости от степени вовлеченности их в инфекционный процесс могут быть и разные показатели температуры тела, в том числе и низкие», — сказала ученая.

По ее словам, когда проходит острая фаза инфекции и начинается выздоровление, то происходит снижение не только температуры тела, но и артериального давления, частоты сердечных сокращений. В этот момент многие больные ощущают слабость.

Ранее иммунолог-аллерголог Владимир Болибок назвал почти незаметные симптомы коронавируса — это воспаление лимфоузлов, сухость в носу, боли в горле, першение и покашливание.