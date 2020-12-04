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Иммунолог назвал почти незаметные симптомы коронавируса

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Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

При заражении коронавирусом могут возникать практически незаметные симптомы — сухость в носу, воспаление лимфоузлов, боли в горле, першение и покашливание. Такие проявления начальной стадии COVID-19 назвал врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок в разговоре с «Лентой.ру».

«Это самые незаметные симптомы на начальной стадии заболевания. Они проявляются, потому что вначале вирус оседает на слизистой рта и носа», — объяснил Болибок.

По его словам, при массовых госпитализациях пациентов с пневмонией эти симптомы были неочевидными. «А вот сейчас, когда расширили ПЦР-диагностику и больше тестов стали делать, стали обращать внимание, что некоторые люди казались бессимптомными носителями, а на самом деле, если внимательно присмотреться, симптомы все-таки есть», — отметил Болибок.

Ранее стало известно, что при COVID-19 также могут происходить нарушения в работе желудочно-кишечного тракта и возникать проявления инфекции на коже и бессонница и любые другие симптомы ОРВИ.

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