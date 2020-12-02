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Назван срок возвращения России к нулевому приросту по коронавирусу

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Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Нулевой прирост по заболеваемости коронавирусом может быть достигнут в апреле 2021 года. Такой срок назвал заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский. Его слова приводит радиостанция «Говорит Москва».

К концу 2021 года можно надеяться на полную стабилизацию ситуации с коронавирусом, добавил он. По словам Покровского, в настоящий момент Россия практически вышла на плато по COVID-19, но оно слишком высокое, поэтому необходимо думать о снижении роста новых случаев заражения.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала ограничить мероприятия в новогодние дни из-за роста заболеваемости COVID-19. Глава ведомства добавила, что зрелищно-развлекательные мероприятия в этих условиях недопустимы.

За прошедшие сутки в России за сутки выявили 25 345 случаев заражения коронавирусом в 85 регионах. Всего с начала пандемии в России зафиксирован 2 347 401 случай COVID-19.

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