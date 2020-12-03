Власти Петербурга объяснили ужесточение ограничений перед Новым годом

Власти Петербурга решили ужесточить ограничения перед Новым годом, чтобы на новогодние выходные в город приехало меньше туристов, и чтобы повлиять на петербуржцев, которые любят «кучковаться». Об этом сообщил вице-губернатор Петербурга Евгений Елин, пишет «Деловой Петербург».

«Мы любим гостей, но не в этот год», — сказал он.

По его словам, в первую очередь чиновникам важно снизить масштабы детского туризма. Для этого были закрыты зоопарки, океанариумы, отменены детские спектакли, массовые, культурные, театральные мероприятия. Проведение выставок и спектаклей также решено приостановить, потому что детские игровые заведения в ТЦ начали работать, называя себя театрами и музеями.

«Вторая мотивация — не кучковаться на Новый год. Поэтому мы ограничиваем работу ресторанов. Ходить можно, загуливаться не надо», — отметил чиновник.

Третьей причиной для ввода новых мер он назвал «уроки Басты», когда после его большого концерта была ограничена работа Ледового дворца. Елин уточнил, что бизнес стал «злоупотреблять».

2 декабря губернатор Петербурга Адександр Беглов подписал постановление о введении дополнительных мер по борьбе с коронавирусом на время новогодних праздников. С 30 декабря по 3 января будут закрыты все кафе и рестораны, за исключением сервисов доставки, обслуживания навынос, производственных столовых, предприятий общепита на транспорте. С 20 декабря по 10 января ограничен доступ в Ледовый зоопарк, музеи, театры, на выставки и концерты. Не разрешается проводить любые мероприятия численностью более 50 человек, туристические и экскурсионные поездки на автобусе.