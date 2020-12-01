Роспотребнадзор раскрыл суть претензий к концерту Басты

Роспотребнадзор раскрыл суть претензий к концерту рэпера Басты в документах, поданных в суд. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на объединенную службу судов Санкт-Петербурга.

Зрители на концерте исполнителя не пользовались масками и не соблюдали социальную дистанцию, считают в Роспотребнадзоре.

Ранее в ведомстве приняли решение приостановить работу Ледового дворца в Санкт-Петербурге после концерта музыканта. Во вторник глава ведомства Анна Попова доложила о нарушении ограничительных мер на концерте Басты премьер-министру России Михаилу Мишустину, заявив, что расследование подтвердило собрание «недопустимо большого количества людей на концерте».

О намерении Роспотребнадзора проверить концерт исполнителя, устроенный во время вспышки коронавируса, стало известно 30 ноября.