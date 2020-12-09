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В ВОЗ направлены документы по второй российской вакцине от COVID-19

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Фото: Виктор Коротаев / «Коммерсантъ»

Россия направила во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) документы по второй отечественной вакцине от COVID-19 «ЭпиВакКорона». Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает «Интерфакс».

Попова уточнила, что документы были направлены 8 декабря, ожидается решение ВОЗ.

По словам главы Роспотребнадзора, в январе 2020 года центр «Вектор» включили в реестр европейских лабораторий, оказывающих содействие ВОЗ в диагностике COVID-19 — тогда началось международное сотрудничество.

19 ноября производители первой российской вакцины от коронавируса Спутник V подали в ВОЗ заявку на сертификацию препарата.

Как сообщила представитель организации в России Мелита Вуйнович, пока что организация не высказалась ни за одну вакцину против COVID-19, потому что они сначала должны пройти оценку в своей стране, а потом на международном уровне.

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