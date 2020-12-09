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Мишустин заявил о возможном «взрывном спросе» на российские вакцины

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Михаил Мишустин
Михаил Мишустин
Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о возможности взрывного спроса за рубежом на отечественные вакцины от коронавируса. Его цитирует РИА Новости в среду, 9 декабря.

Он также призвал оказывать поддержку российским экспортерам на каждом этапе.

Ранее в среду иммунолог, кандидат медицинских наук, эксперт по разработке, исследованиям и регистрации лекарственных препаратов Николай Крючков оценил недостатки и преимущества российской вакцины от коронавируса «Спутник V» и американо-немецкого препарата Pfizer. По его словам, по совокупности факторов выигрывает вакцина Pfizer.

8 декабря Россия направила во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) документы по второй отечественной вакцине от COVID-19 «ЭпиВакКорона».

В России к настоящему моменту зарегистрированы две вакцины против COVID-19: «Спутник V» и «ЭпиВакКорона». Первым препаратом уже прививают учителей и медработников. Перед и после вакцинации рекомендуется воздержаться от алкоголя.

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