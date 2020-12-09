Иммунолог сравнил российскую и иностранную вакцины от коронавируса

Иммунолог, кандидат медицинских наук, эксперт по разработке, исследованиям и регистрации лекарственных препаратов Николай Крючков оценил недостатки и преимущества российской вакцины от коронавируса «Спутник V» и американо-немецкого препарата Pfizer. Об этом он порассуждал в разговоре с «Комсомольской правдой».

Он сравнил вакцины по следующим критериям: качество и клинические свойства препарата; легкость и доступность в производстве; стандартизация; хранение и транспортировка; цена. Помимо этого необходимо учитывать «рыночную силу» компании-разработчика — репутацию, ресурсы, связи владельца, определяющие его возможности на национальном и международном рынках.

По мнению Крючкова, в настоящее время по совокупности перечисленных критериев в мире выигрывает вакцина Pfizer. У производителя есть партнеры в разных странах мира, большой опыт масштабного производства сложных лекарственных препаратов и финансовые возможности. Также она отличается легкостью производства, а выпуск препарата спонсирует правительство США.

Достоинства российской вакцины — более приемлемая температура хранения и перевозки. Еще одним преимуществом может стать цена. Pfizer объявила цену в 39 долларов. В России для внутреннего рынка стоимость двух доз «Спутника V» зарегистрирована в размере 1942 рубля. Для внешнего рынка было объявлена цена в 10 долларов за одну дозу.

«Идеальную по всем критериям прививку от коронавируса вряд ли удастся создать в принципе. Тем не менее, препараты, еще находящиеся в разработке, вполне смогут улучшить достижения сегодняшних лидеров. Ждать недолго – летом-осенью следующего года полный спектр решений будет доступен на мировом ландшафте», — заключил эксперт.

В России к настоящему моменту зарегистрированы две вакцины против COVID-19: «Спутник V» и «ЭпиВакКорона». 5 декабря в Москве стартовала вакцинация от коронавируса препаратом «Спутник V». В США зарегистрирована вакцина от COVID-19 производства Pfizer/BioNTech, на очереди еще одна вакцина Moderna.