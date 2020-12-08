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Всеобщая вакцинация в США оказалась под угрозой

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Фото: Yves Herman / Reuters

Всеобщая вакцинация в США против COVID-19 оказалась под угрозой. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на источники.

Американская компания-производитель препарата Pfizer сообщила администрации президента Штатов Дональда Трампа, что вакцину раскупили. Стране не смогут предоставить достаточное количество дополнительных доз вакцины против коронавируса до конца июня или июля 2021 года. Таким образом, у Вашингтона могут возникнуть проблемы с вакцинацией населения: ранее рассчитывали, что большая часть американцев получит препарат к концу весны или началу лета 2021-го.

Власти США заключили соглашение с компанией Pfizer и немецкой биотехнологической компанией BioNTech в июле 2020-го. Они договорились о покупке 600 миллионов доз вакцины против коронавируса. После получения первых 100 миллионов доз Вашингтон должен был заплатить компаниям 1,95 миллиарда долларов.

Однако уже осенью появилась информация о том, что доз вакцин может не хватить. Так, официальные лица Европы предупреждали: лишь часть населения Европейского союза может получить препарат до 2022 года. Возможная нехватка связана с тем, что потенциальные вакцины от COVID-19, которые зарезервировал ЕС, могут быть неэффективными или не смогут производиться в достаточном количестве.

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