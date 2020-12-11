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Вакцина «Вектора» от коронавируса поступила в гражданский оборот

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Фото: Максим Слуцкий / ТАСС

Вторая российская вакцина от коронавируса «ЭпиВакКорона» от центра «Вектор» поступила в Москву и регионы России. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает ТАСС.

По ее словам, препарат появился в Санкт-Петербурге, Туле, Новосибирске и Ростове-на-Дону.

Попова добавила, что вакцину «ЭпиВакКорона» можно будет доставить и в самые отдаленные части России, потому что у нее высокая температура хранения — от +2 до +8 градусов.

8 декабря Россия направила во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) документы по «ЭпиВакКороне».Попова тогда сообщала, что в январе 2020 года центр Вектор включили в реестр европейских лабораторий, которые содействуют ВОЗ в диагностике COVID-19.

Первый российский препарат« Спутник V» был запущен в производство 15 августа. По словам президента Владимира Путина, в ближайшее время объемы производства вакцины достигнут 2 миллионов доз, благодаря чему можно будет начать вакцинацию населения. В Москве она стартовала 5 декабря, в регионах должна начаться до конца текущей недели. Первыми прививку получат в том числе медики и соцработники.

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