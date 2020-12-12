Онищенко назвал причину беспокойства россиян из-за алкоголя и вакцины

Бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко назвал причину беспокойства россиян из-за запрета на употребление алкоголя в период вакцинации от коронавируса. Об этом он порассуждал в интервью радио Sputnik.

По его словам, в данном случае наложились друг на друга все животрепещущие темы: коронавирус и обсуждение полезных и отрицательных свойств алкоголя. «Эти темы настолько сознание граждан Российской Федерации разогрели, что их объединение в одном предложении мультиплицировало нездоровый интерес к этой теме. Это моя версия», — пояснил парламентарий.

Он напомнил, что рекомендация отказаться от спиртных напитков во время любой прививки существовала всегда, однако публично эта норма никогда не проговаривалась. Онищенко выразил удивление из-за того, что даже натуральная оспа, которая убивала миллионы людей, не вызывала такого интереса, как коронавирус. По мнению депутата, такое внимание приковано к пандемии «благодаря пагубным стараниям всех средств массовой информации».

Обсуждение влияние алкоголя на последствия вакцинации от коронавируса началось 8 декабря после заявления главы Роспотребнадзора Анны Поповой. По ее словам, минимум две недели до вакцинации от коронавируса и 42 дня после нельзя принимать алкоголь. Также не рекомендуется курить до и после введения препарата, так как это сильно раздражает легкие. Позднее на эту тему высказались директор НИЦ имени Гамалеи, разработавшего вакцину от коронавируса «Спутник V», Александр Гинцбург, врач и телеведущий Александр Мясников, биолог, главный научный сотрудник медико-генетического научного центра РАН Анча Баранова и другие специалисты.

Первый российский препарат «Спутник V» был запущен в производство 15 августа. По словам президента Владимира Путина, в ближайшее время объемы производства вакцины достигнут 2 миллионов доз, благодаря чему можно будет начать вакцинацию населения. В Москве она стартовала 5 декабря, в регионах должна начаться до конца текущей недели. Первыми прививку получат в том числе медики и соцработники. 11 декабря вторая российская вакцина от коронавируса «ЭпиВакКорона» от центра «Вектор» поступила в Москву и регионы России. Препарат появился в Санкт-Петербурге, Туле, Новосибирске и Ростове-на-Дону.