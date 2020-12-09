Биолог рассказала о влиянии алкоголя на действие вакцины от коронавируса

Алкоголь подавляет иммунитет, поэтому прием спиртного может негативно сказаться на эффективности вакцинации, однако небольшая доза алкоголя не может сделать прививку бесполезной. Такое мнение в разговоре с «Лентой.ру» высказала доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мэйсона (США), главный научный сотрудник медико-генетического научного центра РАН Анча Баранова.

«Алкоголь совершенно точно является иммуносупрессором. То есть пить во время вакцинации — неправильно, — сказала Баранова. — Часто бывает, что люди в течение года воздерживаются, а потом на праздники наверстывают. Это неправильное поведение. Но если в рамках обычного социального распития — то ничего страшного не случится».

Баранова напомнила, что есть нормы ВОЗ, согласно которым считается низким риском для здоровья, если в день употреблять дозу алкоголя, эквивалентную 10 граммам чистого спирта (например, 100 миллиграммов сухого вина). При этом чем меньше весит человек, тем меньше алкоголя ему требуется, чтобы подорвать иммунитет, но небольшие дозы серьезного ущерба не нанесут, считает она.

«Потому что тогда стабильно после новогодних каникул у нас люди массово гибли бы от гриппа или еще чего-то. Действительно, было бы лучше два месяца потерпеть и получить максимальный выигрыш от вакцинации. Но люди, конечно, так не сделают».

Ранее рекомендацию исключить алкоголь перед прививкой от COVID-19 объяснил врач и телеведущий Александр Мясников. Он напомнил, что спиртное противопоказано при приеме любых препаратов и имеет смысл отказаться от него накануне и в день вакцинации, а также пару дней после. Мясников подчеркнул, что после введения вакцины у пациентов могут быть побочные эффекты, и их лучше не усугублять приемом алкоголя.