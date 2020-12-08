Мясников объяснил запрет на алкоголь до и после вакцинации от COVID-19

Врач и телеведущий Александр Мясников объяснил запрет на употребление алкоголя до и после вакцинации от коронавируса. Об этом он порассуждал в Telegram-канале.

По его словам, новость про необходимость отказаться от алкоголя в течение 42 дней после прививки оказалась самой тревожой для россиян. Мясников напомнил, что рекомендация воздерживаться от спиртных напитков в этот период актуальна для всех препаратов. При этом нет ни одного исследования, которое бы доказывало негативное влияние алкоголя на последствия вакцинации.

«Наверное, не имеет смысла принимать алкоголь накануне и в день вакцинации, ну пару дней после. И так возможны повышение температуры, боль в теле, небольшое недомогание. Зачем усугублять? Но и только», — дал совет врач. Он признался, что участвовал в испытаниях вакцины и в этот период употреблял небольшие дозы алкоголя. «Свидетельствую: во всяком случае в моем случае все прошло на отлично», — поделился Мясников.

Телеведущий подчеркнул, что при злоупотреблении алкоголем встает вопрос о целесообразности вакцинации, поскольку в этом случае в организме развиваются другие проблемы.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала срок воздержания от спиртных напитков перед прививкой от COVID–19. По ее словам, минимум две недели до вакцинации от коронавируса и 42 дня после нельзя принимать алкоголь. Также не рекомендуется курить до и после введения препарата, так как это сильно раздражает легкие. Попова призвала россиян снизить напряжение на организм перед иммунизацией, воздержавшись от алкоголя и сигарет.

В России за последние сутки коронавирус выявили еще у 26 097 человек. Всего за время эпидемии заразились 2 515 009 жителей. Общее число выздоровевших пациентов достигло 1 981 526, всего умерли 44 159 человек.