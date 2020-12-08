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Ученый объяснил необходимость отказа от алкоголя перед прививкой от COVID-19

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Фото: Unsplash

Отказ соблюдать требование о воздержании от алкоголя за две недели до прививки от COVID-19 и 42 дня после нее может нанести серьезный удар по организму, заявил доктор химических наук, завлабораторией молекулярной биологии вирусов Института физико-химической биологии при МГУ Юрий Дрыгин. Его слова передает радиостанция «Говорит Москва».

По словам специалиста, организму необходимо готовиться к борьбе с инфекцией, поэтому употребление алкоголя только помешает иммунной системе. «Эффект может быть синергичным, это будет умножаться, это может быть серьезным ударом по организму, когда повысится температура, возможна аллергическая реакция», — сказал Дрыгин.

Обсуждая призванные бороться с COVID-19 отечественные препараты, ученый отметил, что вакцина «ЭпиВакКорона» подойдет пожилым и людям с хроническими заболеваниями. Он также добавил, что вакцинации «Спутником V» стоит опасаться людям с сахарным диабетом и с другими серьезными заболеваниями.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что минимум две недели до вакцинации от коронавируса и 42 дня после нельзя принимать алкоголь. «Надо четко понимать, что эти 42 дня от первой инъекции до последнего дня — это период формирования иммунитета», — пояснила глава ведомства.

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