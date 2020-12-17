Путин охарактеризовал 2020 год

Уходящий 2020 год принес и плюсы, и минусы, но главной проблемой стала пандемия коронавируса, так как она наложила отпечаток на все стороны жизни, заявил президент России Владимир Путин в ходе ежегодной большой пресс-конференции в четверг, 17 декабря. Трансляцию мероприятия ведет ТАСС на своем канале в YouTube.

По словам главы государства, Россия справляется с пандемией лучше многих стран, «которые по праву гордятся устойчивостью своей экономики и развитием своих социальных служб и систем здравоохранения».

«Проблем — море, но мы встретили эти проблемы достойно», — подчеркнул он, характеризуя уходящий год.