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Путин охарактеризовал 2020 год

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Фото: Мурад Оруджев / РИА Новости

Уходящий 2020 год принес и плюсы, и минусы, но главной проблемой стала пандемия коронавируса, так как она наложила отпечаток на все стороны жизни, заявил президент России Владимир Путин в ходе ежегодной большой пресс-конференции в четверг, 17 декабря. Трансляцию мероприятия ведет ТАСС на своем канале в YouTube.

По словам главы государства, Россия справляется с пандемией лучше многих стран, «которые по праву гордятся устойчивостью своей экономики и развитием своих социальных служб и систем здравоохранения».

«Проблем — море, но мы встретили эти проблемы достойно», — подчеркнул он, характеризуя уходящий год.

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