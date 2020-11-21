Путин назвал главные риски для мира

Массовая безработица и рост бедности являются главными рисками для мира. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на саммите G20, который проходит в формате видеоконференции. Трансляцию мероприятия ведет YouTube-канал RT.

По его словам, масштаб проблем, с которым человечество столкнулось в 2020 году, беспрецедентен. Российский лидер отметил, что пандемия запустила системный экономический кризис, которой мир не знал со времен «Великой депрессии» (мировой экономический кризис, начавшийся в октябре 1929 года с биржевого краха в США — прим. «Ленты.ру»).

Путин сообщил, что Россия направила на минимизацию последствий пандемии 4,5 процента ВВП. По его словам, это позволило избежать необратимые потери.

Ранее президент России заявил, что ситуация с коронавирусом в стране складывается непросто. По его словам, она всегда находится в поле внимания властей.

За последние сутки в России выявили рекордные 24 822 новых случая заражения коронавирусом в 85 регионах. Больше всего заражений зафиксировано в Москве (7168), Санкт-Петербурге (2476) и Московской области (916). Меньше всего — в Ненецком (9) и Чукотском (5) автономных округах. Полностью выздоровел 26 021 человек.