Путин заявил о риске девальвации национальных валют

Большой риск несет девальвация национальных валют. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на саммите G20, который проходит в формате видеоконференции. Трансляцию мероприятия ведет YouTube-канал RT.

Российский лидер объяснил, что фискальные доходы снижаются, при этом необходимость дополнительной поддержки экономики увеличивается.

В ходе выступления Путин также назвал главные риски для мира. По его мнению, это массовая безработица и рост бедности. Президент России отметил, что масштаб проблем, с которым человечество столкнулось в 2020 году, беспрецедентен. Он сравнил экономический кризис, который запустила пандемия, с временами «Великой депрессии».

За последние сутки в России выявили рекордные 24 822 новых случая заражения коронавирусом в 85 регионах. Больше всего заражений зафиксировано в Москве (7168), Санкт-Петербурге (2476) и Московской области (916). Меньше всего — в Ненецком (9) и Чукотском (5) автономных округах. Полностью выздоровел 26 021 человек.