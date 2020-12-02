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Путин заявил о наращивании возможностей системы здравоохранения

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Владимир Путин
Владимир Путин
Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Президент России Владимир Путин на открытии многофункциональных медцентров Минобороны дал оценку российской системе здравоохранения на фоне пандемии COVID-19. Об этом сообщает РИА Новости.

«За последние месяцы мы наращиваем возможности системы здравоохранения», — заявил он.

В ноябре глава государства заявил, что пандемия коронавируса продемонстрировала, что система здравоохранения России может мобилизоваться и является эффективной. Ранее он также отмечал, что в стране удалось развернуть нужное количество медицинских коек не только для пациентов с тяжелой формой COVID-19, но и для больных с легкой и средней степенью заболевания.

В России за последние сутки выявили 25 345 случая заражения коронавирусом в 85 регионах. Больше всего новых случаев зарегистрировано в Москве (5191), Санкт-Петербурге (3684) и Московской области (1148). Меньше всего — в Ненецком (1) и Чукотском (10) автономных округах. За последние сутки в стране от коронавируса вылечились 26 882 человека. Всего с начала пандемии в России выявлен 2 347 401 случай COVID-19 в 85 регионах.

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