Путин оценил способность системы здравоохранения мобилизоваться

Пандемия коронавируса продемонстрировала, что система здравоохранения России может мобилизоваться и является эффективной. Такую оценку озвучил президент Владимир Путин, передает РИА Новости в понедельник, 2 ноября.

27 октября глава государства заявил, что Россия лучше других стран показала способность оперативно мобилизовать ресурсы системы здравоохранения в пандемию. По его словам, в стране удалось развернуть нужное количество медицинских коек не только для пациентов с тяжелой формой COVID-19, но и для больных с легкой и средней степенью заболевания.

В России за последние сутки выявили 18 257 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах. Больше всего новых заражений зарегистрировали в Москве (4796), Санкт-Петербурге (923) и Московской области (556). Наименьшее число выявлено в Чеченской Республике (13) и Ненецком автономном округе (4).