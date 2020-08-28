Мэр Москвы Сергей Собянин назвал срок завершения эпидемии коронавируса в России — он уверен, что это произойдет «в течение буквально нескольких месяцев», может быть, шести. Об этом пишет РИА Новости.

Собянин уточнил, что в борьбе с коронавирусом участвуют как российские, так и иностранные ученые. Они создают эффективные препараты и технологии. Мэр также выразил уверенность, что скоро появятся аналоги первой в мире вакцины, зарегистрированной в России.

Принятые в Москве меры

В начале августа Собянин говорил, что ситуация с коронавирусом в столице стабильна уже в течение двух месяцев, хотя в городе полностью открыли передвижение жителей и восстановлен 91 процент трафика.

При этом мэр анонсировал продление масочного режима на «ближайшие месяцы», соответствующие требования установил Роспотребнадзор. Индивидуальными средствами защиты надо будет пользоваться в метро, наземном городском транспорте, в заведениях общественного питания и на торговых предприятиях. Собянин объяснил, что такие меры нужны, чтобы столичные заведения могли работать.

Московские власти не намерены вводить новые ограничения в городе с 15 сентября из-за коронавируса, информацию об этом Собянин назвал слухами. Занятия в столичных школах начнутся как обычно, но 1 сентября не будет традиционных линеек.

Достигшим совершеннолетия москвичам дали возможность поучаствовать в третьей фазе клинических испытаний российской вакцины от коронавируса. Подать заявку смогут все, но при условии, что у горожанина нет симптомов острой респираторной инфекции или он не заражался коронавирусом ранее. Собянин объяснил, что исследования помогут получить постоянное регистрационное удостоверение для российской вакцины. Участники исследования будут находиться под медицинским наблюдением в течение полугода.

Коронавирус повлияет на учебный процесс по всей России

Несмотря на то что Минпросвещения отказалось от предложения перенести учебный год и он начнется 1 сентября, занятия будут проходить по новым правилам из-за эпидемиологической ситуации в стране.

В некоторых регионах, как и в Москве, отменили торжественные линейки 1 сентября, где-то их оставят только для первоклассников и выпускников. Единого звонка на урок и с урока не будет — для каждого класса введут свой график отдыха и питания. Чтобы избежать скопления учащихся у дверей, в школах откроют дополнительные входы в здания, а за классами по возможности закрепят отдельные кабинеты. Родителей не будут свободно пускать в школы — они смогут попасть в учебное заведение только при необходимости, а собрания будут проводиться в онлайн-режиме. При появлении очага коронавируса руководство школы самостоятельно будет принимать решение о введении карантина.

Россиянам должна помочь еще одна отечественная вакцина от коронавируса

Несмотря на то что вице-премьер Татьяна Голикова доложила президенту Владимиру Путину о стойкой тенденции стабилизации ситуации с коронавирусом в стране, российский лидер напомнил гражданам, что инфекция никуда не делась. На сегодняшний день в стране выявлено 980 405 случаев заражения в 85 регионах.

Путин рассказал, что в сентябре в стране появится вторая вакцина, «замечательный препарат, который очень поможет людям». Над ним работает центр «Вектор». Президент не исключил конкуренцию препарата с уже существующей отечественной вакциной из-за их безопасности и эффективности.

Президент добавил, что существующая российская вакцина зарегистрирована в строгом соответствии с законами страны. Он также рассказал о том, как его дочь решила принять участие в испытании вакцины на себе — по его словам, она просто сказала, что хочет сделать это как доброволец. Сейчас она чувствует себя хорошо, уточнил Путин.

Мы сделали это в строгом соответствии с российским законом. А российский закон вполне соответствует мировой практике и нормативному регулированию, которое применяется и в других странах. Мы прошли и доклинические, и клинические испытания, на животных, на добровольцах. президент России Владимир Путин

27 августа министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что первая российская вакцина начала поступать в гражданский оборот — ее поставляют в больницы в рамках третьей фазы исследования. Он назвал препарат достойным оружием и призвал довести борьбу с инфекцией до логического завершения. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что об обязательной вакцинации россиян речи идти не может.

О регистрации первой российской вакцины Путин объявил 11 августа. Препарат, получивший название «Спутник V», разработал центр имени Гамалеи. 15 августа было запущено производство вакцины. Первыми будут привиты медики и граждане из групп риска, а примерно в середине сентября начнется массовая вакцинация россиян.