Москвичи смогут поучаствовать в испытаниях российской вакцины от коронавируса

Каждый москвич сможет принять участие в третьей фазе клинических испытаний российской вакцины от коронавируса. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге.

По его словам, горожане могут оставить заявку на участие в программе, исследования будут проходить на базе московских медучреждений. Они будут идти одновременно с вводом вакцины в гражданский оборот.

С начала пандемии в России выявили 970 865 случаев заражения коронавирусом. За этот период зафиксировали 16 683 случая смерти, выздоровели 786 150 человек.