Минпросвещения отказалось переносить начало учебного года с 1 сентября

Министру просвещения России Сергею Кравцову направили предложение перенести начало учебного года на 1 октября. С таким предложением выступил депутат Госдумы Василий Власов (ЛДПР), передает РИА Новости.

Власов предложил перенести начало учебного года в учреждениях дошкольного, начального, основного и среднего специального образования. Он объяснил необходимость переноса тем, что в России ежедневно регистрируется около пяти тысяч новых случаев заражения коронавирусом.

Подобные меры, по мнению Власова, позволят отложить резкое увеличение числа социальных контактов, что предотвратит возможность новой вспышки заболевания, считает депутат. По его мнению, это также даст родителям и детям больше времени на тестирование, и позволит избежать резкого роста нагрузки на медицинскую инфраструктуру.

Минпросвещения ответило отказом на предложение депутата

В пресс-службе Министерства просвещения заявили, что новый учебный год в российских образовательных учреждениях начнется 1 сентября и никаких переносов не будет. Там добавили, что и родители, и педагоги уже получили информацию о начале занятий, а регионы проинструктированы о необходимости соблюдать эпидемиологические требования Роспотребнадзора.

Проведена работа, чтобы процесс учебы протекал при полной защите здоровья и учащихся, и педагогов, и всех, кто связан с этим процессом. пресс-служба Министерства просвещения России

В Минпросвещения также увидели риски роста социального напряжения в случае переноса начала учебного года. Это может быть вызвано тем, что многие россияне ждут возвращения детей в школы и другие учебные заведения.

Ситуация на сегодняшний день

Из-за пандемии коронавируса учебный год завершился в дистанционном формате, однако Единый государственный экзамен (ЕГЭ) проходил в очном, ученикам разрешили сдавать экзамен без масок и перчаток. Начало его проведения переносилось два раза, в итоге Минпросвещения утвердило проведение первого экзамена 3 июля. ЕГЭ сдавали только те, кто собирался поступать в вузы. Основной государственный экзамен (ОГЭ) для девятиклассников отменили.

В новом учебном году занятия в российских школах и вузах начнутся в очном формате с соблюдением всех мер предосторожности. Министр просвещения Сергей Кравцов говорил, что ношение медицинских масок будет обязательным, а занятия физкультурой будут проходить на улице. Помещения учебных заведений начнут дезинфицировать, а температуру тех, кто их посещает, будут контролировать. Данные будут записывать в специальный журнал.

Российские вирусологи предупредили, что из-за распространения коронавируса могут заразиться пожилые родственники учащихся. Молодежь и дети переносят болезнь легко, но другим стоит себя оберегать, подчеркнули специалисты. Однако они указали, что распространение инфекции ускорит возникновение популяционного иммунитета к COVID-19.