Вирусологи назвали главную опасность нового учебного года

Российские вирусологи в беседе с URA.RU назвали главную опасность нового учебного года в России, которая связана с распространением коронавируса.

Они заявили, что жертвами болезни могут стать пожилые родственники учащихся. При этом распространение инфекции ускорит возникновение популяционного иммунитета к COVID-19. «Меньше видеться я бы посоветовал. Меньше собираться семьями», — заявил профессор кафедры «Вирусология» Института им. Белозерского МГУ Алексей Аграновский.

Он пояснил, что коллективный иммунитет складывается вне зависимости от «административных усилий», однако общение между школьниками ускорит процесс. Специалист добавил, что возлагает большую надежду не на иммунитет, а на вакцину, которая со временем «сработает как надо».

Научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Виталий Зверев указал, что дети и молодежь переносят болезнь легко, но остальным необходимо себя оберегать.

17 августа в Минпросвещения заявили, что школьные учителя должны будут носить маски в новом учебном году, ученики могут не пользоваться ими. В министерстве уточнили, что дети должны будут носить маски только если на этом будут настаивать родители. Правила объяснили необходимостью профилактики коронавируса.