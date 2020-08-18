Форма российских школьников оказалась опасной для здоровья

Специалисты из Роскачества и Минпромторга в преддверии нового учебного года проверили форму школьников. В частности, они смотрели на качество блузки для учениц младших классов. У некоторых марок есть недостатки, которые могут стать опасными для здоровья. Копия исследования имеется в распоряжении редакции «Ленты.ру».

Эксперты протестировали продукцию 40 торговых марок, одежда шилась в основном в России и Китае, но также в выборке присутствуют блузки из Великобритании, Узбекитана, Бангладеш и Белоруссии. Стоимость одежды варьируется от 498 до 3690 рублей. Всем требованиям качества соответствуют только 17 марок, а лидерами рейтинга стали товары торговых марок «Смена» (Россия) и Ostin (Бангладеш).

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«Основные претензии к блузкам связаны с нарушениями по гигроскопичности, воздухопроницаемости или токсичности. Это три важнейших показателя, которые влияют не просто на комфорт во время носки, но и на здоровье ребенка», — говорится в исследовании. У 23 торговых марок выявлены несоответствия по тому или иному показателю, а то и по всем сразу. Речь идет о блузках, произведенных в России (15 марок), Китае (5 марок), Великобритании (1 марка), Белоруссии (1 марка), Бангладеш (1 марка). В целом эксперты заметили, что высокая цена не всегда означает высокое качество. «Блузки, которые достойны Знака качества, скорее относятся к сегменту недорогих — их закупочная стоимость составила 800-900 рублей», — заметили специалисты.

При выборе блузки эксперты посоветовали обращать внимание на состав (синтетических волокон должно быть не более 65 процентов) и запах: наличие химического запаха является признаком небезопасной вещи.

Согласно недавнему исследованию IT-компании «Платформа ОФД», в России стало значительно дороже собрать первоклассника в школу. Например, в этом году за набор карандашей, ручек, альбомов и тетрадей придется отдать 712 рублей, что на 55 процентов больше, чем в прошлом. Кроме того, на 34 процента выросли траты родителей на школьные дневники.