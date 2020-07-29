Собрать первоклассника в школу в России стало значительно дороже

В России стало значительно дороже собрать первоклассника в школу. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на аналитиков IT-компании «Платформа ОФД».

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Эксперты сравнивали продажи канцелярских наборов для первоклассников за период с 1 по 26 июля 2020 и 2019 годов по всей России. Они установили, что в нынешнем году за набор карандашей, ручек, альбомов и тетрадей придется отдать 712 рублей, что на 55 процентов больше, чем в прошлом. При этом число их покупок выросло за год на 10 процентов.

Как отмечают аналитики, в России резко подорожали пеналы. За 12 месяцев средний чек на их покупку увеличился на 60 процентов, до 799 рублей. Число покупок упало на 26 процентов. Кроме того, на 34 процента выросли траты родителей на школьные дневники. В 2020 году они составили 142 рубля, однако число покупок также снизилось — на 21 процент. Средние траты на рюкзаки, между тем, упали на три процента, до 1563 рублей, сообщили аналитики. Число покупок ранцев взлетело на 38 процентов по сравнению с минувшим годом.

Аналитики отметили, что подготовка к школе стартует за несколько месяцев до начала сентября. В июле 2020 года на рост продаж готовых канцелярских наборов для школьников и более дорогих товаров повлияли отложенный спрос и более практичный подход родителей.