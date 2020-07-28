Опубликованы минимальные баллы ЕГЭ

Минобрнауки опубликовало минимальные баллы Единого государственного экзамена (ЕГЭ) для продолжения образования в следующем учебном году. Проект приказа размещен на федеральном портале нормативных правовых актов.

Согласно тексту документа, для поступления в общеобразовательные учреждения выпускникам 2021 года необходимо будет набрать минимум 45 баллов по обществознанию, 44 — по информатике, 40 — по русскому языку и литературе, 39 — по математике, биологии, химии и физике, 35 — по истории.

Ранее стало известно, что в 2020 году средний балл на ЕГЭ вырос, несмотря на перевод школьников на удаленку из-за коронавируса. Так, лучше всего школьники сдали литературу (средний балл — 60; на 4,95 балла выше, чем в 2016 году). На втором месте история (51,7), на третьем — география (55,3).

Из-за пандемии коронавируса ЕГЭ в России пришлось дважды переносить. Было решено, что в период пандемии экзамен будут сдавать только те выпускники, которые собираются поступать в вузы. 17 июня Минпросвещения утвердило расписание ЕГЭ в 2020 году. Выпускникам, которые сдают экзамен в этом году, можно находиться в пункте ЕГЭ без масок и перчаток, тогда как организаторы должны носить средства индивидуальной защиты для профилактики коронавируса. Провести ЕГЭ дистанционно оказалось невозможно.