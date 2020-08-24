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Раскрыты детали обучения в школах с 1 сентября

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Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Учителя из Москвы и Санкт-Петербурга рассказали, как будут организованы занятия в новом учебном году. Об этом пишет «Московский комсомолец».

Утверждается, что уроки в классах будут начинаться в разное время с 08:15 до 10:20. Благодаря этому руководство учебных заведений надеется обойтись без введения второй и третьей смен.

По словам одного из педагогов, возникла проблема с приемом пищи в столовых. «Первое время будет полный дурдом. Из-за того, что учащихся придется делить на группы по 3–4 класса, пока на трапезу планируется выделять только по 10 минут», — рассказала она, понадеявшись, что детям разрешат перекусывать в классе.

Также стало известно, что в случае недомогания школьника можно будет отпустить домой только с родителем. При этом, если взрослый не может приехать, руководство школы обязано вызвать скорую.

Если у ученика будет выявлен коронавирус, весь класс на две недели должен уйти на дистанционное обучение. Однако в случае заболевания учителя на карантин отправятся сразу несколько классов.

14 августа стало известно, что массовые мероприятия во всех школах России будут запрещены до конца 2020 года для борьбы с распространением коронавируса.

11 августа сообщалось, что занятия в российских школах и вузах начнутся первого сентября в очном формате с соблюдением всех мер предосторожности. Как заявил министр просвещения Сергей Кравцов, ношение медицинских масок будет обязательным, а занятие физкультурой будут проходить на улице.

Российские школы и вузы начнут работу 1 сентября в привычном очном формате. При этом до 1 января следующего года для образовательных учреждений будут действовать новые санитарно-эпидемиологические правила. Учителей и учащихся обяжут носить маски в здании и соблюдать социальное дистанцирование, уроки физкультуры будут проходить на улице. Помещения будут дезинфицировать. Устанавливается контроль над температурными показателями с занесением данных в специальный журнал.

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