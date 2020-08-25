В Минпросвещения ответили на предложение перенести учебный год

Новый учебный год в образовательных учреждениях начнется по всей России 1 сентября, никаких переносов даты не будет, ответили ТАСС в пресс-службе Минпросвещения.

В ведомстве отметили, что будет сохранен календарный учебный план, родители и педагоги уже проинформированы о дне начала обучения. При этом регионы проинструктированы о необходимости обеспечить соблюдение эпидемиологических требований Роспотребнадзора. «Проведена работа, чтобы процесс учебы протекал при полной защите здоровья и учащихся, и педагогов, и всех, кто связан с этим процессом», — указали в министерстве.

В Минпросвещения добавили, что перенос учебного года может спровоцировать социальное напряжение, поскольку многие россияне ждут возвращения детей в школы.

Ранее депутат Госдумы Василий Власов предложил перенести начало обучения в учреждениях дошкольного, начального, основного и среднего специального образования с 1 сентября на 1 октября, чтобы не спровоцировать вспышку коронавируса.

Учеба в школах и вузах России в этом году начнется 1 сентября в привычном очном формате с соблюдением мер безопасности. В помещениях будет проводиться дезинфекция, ношение масок станет обязательным, уроки физкультуры пройдут на улице, систематически у учащихся и педагогов будет измеряться температура.

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