Россиянам назвали способы получить выходной 1 сентября

Министерство труда назвало россиянам способы получить выходной в День знаний 1 сентября, чтобы у них была возможность проводить ребенка в школу. Об этом сообщила «Российская газета».

Согласно Трудовому кодексу, работники могут оформить на 1 сентября неоплачиваемый отпуск или приурочить к этой дате ежегодный оплачиваемый отпуск, рассказали в министерстве.

Некоторые организации могут предоставлять сотрудникам дополнительные гарантии и дают родителями школьников дополнительный выходной день 1 сентября. Этот порядок обычно устанавливается отраслевыми соглашениями, коллективными договорами или локальными актами, уточнили в Минтруда.

Ранее вице-премьеру Татьяне Голиковой предложили дать родителям первоклассников право на дополнительный оплачиваемый выходной 1 сентября. Автором инициативы, выступила глава Института прогрессивного образования Анна Маркс. По ее словам, организация опросила 1,6 тысячи родителей из 75 регионов России. 37 процентов сообщили, что не могут отпроситься с работы. Они объяснили это снижением доходов, невозможностью уйти на несколько часов из-за особенности работы или отказом руководства.

11 августа министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, что занятия в школах и вузах в России начнутся 1 сентября в привычном очном формате и с соблюдением мер санитарной безопасности. Министр отметил, что ношение медицинских масок в помещении станет обязательным. Занятия по физкультуре будут проходить на свежем воздухе.