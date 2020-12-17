Началась ежегодная пресс-конференция Путина

В Москве началась ежегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина. Ее трансляцию ведет телеканал «Россия 24» на YouTube.

В этом году она проходит по видеосвязи из-за пандемии коронавируса. Глава государства находится в своей резиденции в Ново-Огареве, а журналисты и фотографы — в зале Центра международной торговли (ЦМТ) в Москве. Также сообщалось, что некоторые представители СМИ получили возможность присутствовать в одном зале с главой государства.

Журналисты из регионов будут общаться с президентом удаленно: для них создали площадки в Туле, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Ставрополе, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Новосибирске и Владивостоке. Всего на пресс-конференцию аккредитовано 774 журналиста, 237 из них работают в столице.

Еще одно изменение связано с тем, что в 2020 году не было прямой линии с президентом, так что задавать вопросы на пресс-конференции будут не только журналисты.

В эфирной сетке телеканала «Россия 24» на пресс-конференцию отведено три часа.

Прошлогодняя пресс-конференция Путина состоялась 19 декабря и стала 15-й по счету. На мероприятие было аккредитовано рекордное число журналистов — 1702 человека. Эфир длился 4 часа 18 минут. Впервые такой формат общения с журналистами был опробован в 2001 году.