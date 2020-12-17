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Часть журналистов окажется в одном зале с Путиным во время пресс-конференции

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Фото: пресс-служба Администрации президента РФ

Часть журналистов, участвующих в пресс-конференции президента России Владимира Путина, пустят в один зал с главой государства в его подмосковной резиденции в Ново-Огареве. Об этом сообщает РИА Новости.

Другие участники пресс-конференции будут находиться в Центре международной торговли (ЦМТ), откуда смогут задавать вопросы президенту по видеосвязи.

Ранее сообщалось, что в ходе ежегодной пресс-конференции Путин также ответит на вопросы россиян. В этот раз мероприятие проходит по видеосвязи из-за пандемии коронавируса. В нее встроят элементы прямой линии с президентом.

Журналисты из федеральных и иностранных СМИ будут находиться в ЦМТ, их коллеги из регионов смогут пообщаться с президентом удаленно: для них создали площадки в Туле, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Ставрополе, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Новосибирске и во Владивостоке. Всего на пресс-конференцию аккредитовано 774 журналиста, 237 из них будут работать в столице.

Пресс-конференция Путина начнется в 12:00 по московскому времени 17 декабря. Прошлогодняя пресс-конференция Путина состоялась 19 декабря и стала 15-й по счету. На мероприятие было аккредитовано рекордное число журналистов — 1702. Эфир длился 4 часа 18 минут. Впервые такой формат общения с журналистами был опробован в 2001 году.

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