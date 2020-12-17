Путин высказался о происхождении коронавируса

Президент России Владимир Путин призвал не искать виновных в происхождении коронавируса, а объединять усилия для борьбы с проблемой. Соответствующее заявление глава государства сделал на своей ежегодной большой пресс-конференции, трансляцию которой ведет ТАСС на своем YouTube-канале.

Так российский лидер высказался о слухах об искусственном происхождении COVID-19. По словам Путина, в первую очередь нужно думать о том, как снять различные ограничения, а не искать крайних. «Слухов много, никаких подтверждений обвинений в чей-то адрес — нет», — сказал он.

Также Путин ответил на вопрос, давал ли он задание российским спецслужбам, узнать о происхождении коронавируса. «Задания конечно, всякие даются, но это не то место, где мы должны обсуждать, как эти задания исполняются», — подчеркнул Путин.