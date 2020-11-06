Российская разведка назвала свою версию происхождения коронавируса

Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что СВР не располагает информацией об искусственном происхождении коронавирусной инфекции (COVID19).Об этом в пятницу, 6 ноября, сообщаете РЕН ТВ.

По словам Нарышкина, в СВР рассматривают природное происхождение коронавируса, поскольку каких-либо данных о том, что это продукция человеческих рук и человеческого интеллекта, не имеется. Он также подчеркнул, что для специалистов, которые борются с коронавирусом, непринципиален вопрос его происхождения.

Ранее 6 ноября сообщалось, что в России за последние сутки умерли 378 пациентов с коронавирусом, кроме того за последние сутки выявили 20 582 новых случая заражения коронавирусом в 85 регионах.