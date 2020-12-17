Путин объяснил одинаковую зарплату учителя и уборщицы

Президент России Владимир Путин объяснил, почему преподаватель в школе может получать столько же, сколько уборщица. Таким образом он ответил на вопрос учителя высшей категории из сельской местности. Трансляцию пресс-конференции главы государства ведет ТАСС.

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По его словам, такая ситуация возникла из-за решения приподнять минимальный размер оплаты труда (МРОТ) до уровня прожиточного минимума (ПМ). Однако, признал президент, приподнимать надо было и другие зарплаты.

Путин уточнил, что поднять зарплату всем невозможно из-за бюджетных ограничений, но заверил, что государство обязательно это сделает попозже. Он обратил внимание правительства на то, что такое положение дел не может оставаться нормой.

Ранее в ходе общения с журналистами Путин объявил, что реальная заработная плата россиян по итогам года в среднем подрастет на 1,5 процента. Он попросил зрителей не сердиться, если эти цифры не совпадают с их ощущениями. Также президент признал, что реальные располагаемые доходы населения (за вычетом инфляции и обязательных платежей) упадут на три процента.

Также он подчеркнул, что снижения доли россиян, живущих за чертой бедности (в настоящее время 13,5 процента) до 6,5 процента — реальная цель.