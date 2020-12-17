Путин возмутился ценами на макароны

Президент России Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции, трансляцию которой ведет YouTube-канал «России 24», возмутился ценами на макароны, выросшими в последние недели года.

«Но там, где это [рост цен] не связано с объективными обстоятельствами, это не может не вызывать соответствующей острой реакции. И вот это, честно говоря, меня так и задело. Потому что, скажем, притом, что у нас урожай рекордный, а хлеб растет в цене. Макароны в цене растут. Это что такое, это с какой стати-то?» — отметил Путин.

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Также он высказался о проблеме роста цен на сахар. «Мне когда-то говорили: надо прикрутить тростниковый сахар, надо поддержать своих производителей. Мы разными способами это сделали. Но не для того, чтобы создавать дефицит на внутреннем рынке. Ведь министр мне что сказал: для внутреннего потребления достаточно. И в то же время как это достаточно, если на 75 процентов рост?» — задался вопросом президент.

При этом он отметил, что подорожание некоторых товаров происходит по объективным причинам: «Связано это с чем. Связано это с ростом стоимости, допустим, комплектующих в связи с курсовой разницей. Это неизбежно. Некоторые товары мы собираем, значительная часть комплектующих которых стала дороже, мы закупаем их за большее количество рублей — потому что рубль немножко просел».

В последние недели в некоторых российских регионах зафиксирован рост цен на ряд основных продуктов питания. путин и премьер-министр Михаил Мишустин озаботились проблемой и поручили решить ее профильным ведомствам. В свою очередь Генпрокуратура начала проверку по фактам наиболее резкого роста цен.