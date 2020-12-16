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Власти объявили предельные цены на сахар и масло в магазинах

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Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Российские власти объявили предельные цены на важные продукты: сахар в магазинах должен стоить не дороже 46 рублей за килограмм, а подсолнечное масло — 110 рублей за литр. Об этом сообщает РИА Новости. Минсельхоз и Минпромторг договорились с крупнейшими продавцами и производителями и подписали с ними соглашение о снижении и поддержании цен на товары первой необходимости.

Однако в труднодоступных регионах цены будут выше: предельные цены на эти продукты за Уралом, на Крайнем Севере и в Калининграде через такие коэффициенты определят главы регионов, уточнили в Минпромторге.

Ранее в среду, 16 декабря, Минсельхоз объявил о заморозке цен на эти продукты. По словам главы ведомства Дмитрия Патрушева, стоимость сахара у производителей составит 36 рублей за килограмм, цена подсолнечного масла — 95 рублей за литр. Соглашение о стабилизации цен на подсолнечное масло вступит в силу 20 декабря и будет действовать до 1 апреля 2021 года включительно. Масложировой союз ждет, что теперь цены на подсолнечное масло снизятся на четверть.

Как подчеркивал премьер-министр Михаил Мишустин, производство продуктов должно оставаться выгодным для бизнеса и его необходимо поддерживать. «Очень важно, конечно, чтобы меры были не ситуативными, а системными», — говорил он.

Ранее в декабре президент России Владимир Путин обратил внимание на подорожание базовых продуктов питания — сахара, макарон, муки, подсолнечного масла и хлеба и дал правительству неделю на принятие мер для прекращения роста цен. Согласно официальным данным, с конца декабря прошлого года сахар подорожал на 72,7 процента, подсолнечное масло — на 25,9 процента, яйца — на 4,9 процента.

Предыстория: Минсельхоз заморозил цены на сахар и подсолнечное масло
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