В России приготовились снизить цены на гречку и картофель. Как рассказали РИА Новости в пресс-службе Минсельхоза, представители российского сельскохозяйственного рынка из ряда регионов готовы снизить цены на эти продукты в ближайшее время.

«По итогам серии встреч, которые провел сегодня министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев с производителями различных категорий сельхозпродукции и продовольствия, представители агробизнеса ряда регионов выразили готовность снизить в ближайшее время цены на гречневую крупу и картофель», — пояснили в ведомстве.

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Также ценовая ситуация обсуждалась с производителями яиц, гречихи, муки и хлебобулочных изделий. Так, представители крупных предприятий Башкирии, возделывающих гречиху, уже приняли решение понизить отпускные цены. В ближайшее время цены на гречиху в регионе снизятся на 10 процентов.

Производители некоторых регионов по итогам совещания высказали готовность снизить отпускную цену на картофель. Так, сельхозтоваропроизводители Брянской области намерены уменьшить цену на 10 процентов, также было высказано предложение установить наценки на картофель в торговых сетях не более 15 процентов.

Ранее российские власти объявили предельные цены на важные продукты: сахар в магазинах должен стоить не дороже 46 рублей за килограмм, а подсолнечное масло — 110 рублей за литр.

Ранее в декабре президент России Владимир Путин обратил внимание на подорожание базовых продуктов питания — сахара, макарон, муки, подсолнечного масла и хлеба — и дал правительству неделю на принятие мер для прекращения роста цен. Согласно официальным данным, с конца декабря прошлого года сахар подорожал на 72,7 процента, подсолнечное масло — на 25,9 процента, яйца — на 4,9 процента.