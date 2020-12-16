Названы главные риски для рынков в следующем году

Аналитики Standard Chartered Plc. составили список «потенциальных рыночных сюрпризов» на следующий год. Самым главным риском называют задержку в поставках вакцин, пишет Bloomberg.

Эксперты также видят угрозу для инвесторов в том, что демократы согласуют повышение налогов и изменения в регулировании, касающиеся технологического сектора. В результате акции технологических компаний резко упадут. Еще один сценарий — монетарные и бюджетные стимулы приведут к самому быстрому восстановлению за столетие. Инвесторы начнут вкладываться в медь, в результате она подорожает на 50 процентов.

Рассматривается и вариант, когда экспортеры нефти откажутся придерживаться квот, сделка ОПЕК потерпит крах, а цены на нефть упадут до 20 долларов за баррель. Существует также риск того, что евро подешевеет до 1,06 доллара из-за неверных решений Европейского центрального банка (ЕЦБ).

Аналитики рассматривают вероятность дефолтов по долгам на развивающихся рынках и понижения суверенных рейтингов. Если президент США Джо Байден уйдет в отставку, то произойдет резкая коррекция американских акций, а доллар начнет ускоренное падение, сказано в прогнозе.

Ранее Saxo Bank предсказал «покупку» Кипра компанией Amazon, негативное влияние вакцины от коронавируса на мировую экономику и появление новой резервной валюты.