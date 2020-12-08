Saxo Bank опубликовал «безумный» прогноз на 2021 год

Saxo Bank предсказал «покупку» Кипра компанией Amazon, негативное влияние вакцины от коронавируса на мировую экономику и появление новой резервной валюты. Очередной «безумный» прогноз от датского инвестиционного банка на следующий год есть в распоряжении «Ленты.ру».

По мнению главного экономиста Saxo Bank Стина Якобсена, Amazon в 2021 году перенесет штаб-квартиру на Кипр, а также договорится с властями островного государства об особом льготном налоговом режиме, что поставит компанию в привилегированное положение по сравнению с конкурентами. При этом власти США и Евросоюза отреагируют на такое поведение и ужесточат контроль за цифровыми компаниями.

Разработка и вывод на рынок вакцины (или нескольких вакцин) от коронавируса окажет негативное влияние на мировую экономику. Монетарные власти разных стран вынуждены будут повышать процентные ставки во избежание перегрева экономики. Это в свою очередь приведет к сложностям в обслуживании долга для многих компаний и их последующему банкротству.

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Франция, испытывающая повышенную долговую нагрузку (к 2021 году достигнет 120 процентов ВВП), вынуждена будет обратиться за помощью к Германии, а власти Китая введут в обращение цифровую версию юаня, которая будет претендовать на статус резервной валюты и составит конкуренцию в этом качестве доллару, считает Якобсен.

В западных странах появится блокчейн-сеть, ориентированная на проверку информации и борьбу с фейковыми новостями. Она станет результатом инвестиций ведущих социальных сетей, таких как Facebook и Twitter, в высокие технологии. Параллельно во многих странах мира в 2021 году произойдет энергетическая революция — за счет запуска множества термоядерных реакторов, работающих при помощи искусственного интеллекта. Они будут экологически безопасны и, помимо прочего, помогут решить проблему нехватки продовольствия и пресной воды.

Вместе с тем развитие технологий приведет к массовой безработице по всему миру. Это в свою очередь вызовет переезд людей за город из криминализировавшихся районов и в конечном итоге — запустение мегаполисов. Власти разных стран начнут вводить базовый безусловный доход, а специальный фонд гражданских технологий будет выделять людям (в особенности наиболее нуждающимся) доли в крупнейших компаниях из разных секторов.

Страны с развивающейся экономикой, по мнению Якобсена, получат возможность для более динамичного развития за счет распространение дешевого скоростного интернета.