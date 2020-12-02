Мировой экономике пообещали несколько трудных месяцев

Глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл в своем заявлении, предшествующем выступлению в банковском комитете сената Конгресса, пообещал мировой экономике еще несколько трудных месяцев из-за проблем, вызванных пандемией коронавируса. Текст речи опубликован на сайте ФРС.

По словам Пауэлла, ситуация в мировой экономике в ближайшем будущем останется напряженной, даже несмотря на разработку сразу нескольких вакцин крупнейшими фармацевтическими компаниями. «Последние новости о вакцинах являются очень позитивными на среднесрочную перспективу. На данный момент существенные сложности и неопределенность сохраняются, в том числе, это касается сроков появления вакцин, их производства и распространения, а также их эффективности для разных групп населения», — говорится в речи главы ФРС.

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В этих условиях важно сохранять программы поддержки экономики и населения, считает Пауэлл. Таким образом, он в очередной раз выразил несогласие с политикой Минфина, чей глава Стивен Мнучин в конце ноября объявил о скором закрытии пяти из девяти программ экстренной помощи, реализуемых ФРС совместно с правительством.

Среди оставшихся четырех программ ведущую роль играет механизм поддержки малого бизнеса под названием Paycheck Protection Program (PPP). ФРС весной создала специальную дочернюю структуру, частично финансируемую из средств бюджета и кредитующую банки под обеспечение выданных бизнесу займов.

Аналогичные программы действуют для поддержки взаимных фондов (аналог российских паевых инвестиционных фондов), компаний, выпускающих краткосрочные облигации, и банков. Все они продолжат действовать как минимум до конца марта 2021-го. При этом неиспользованные в рамках остальных пяти программ 455 миллиардов долларов ФРС должна будет вернуть бюджету.

Всего с начала весны в США параллельно действовали сразу несколько масштабных механизмов поддержки экономики. После одобрения со стороны сената Минфин выделил два триллиона долларов на субсидии населению и бизнесу, ФРС эмитировала в совокупности 2,3 триллиона долларов на нужды совместных с Минфином программ. Кроме того, ведомство проводит количественное смягчение, скупая государственные и корпоративные облигации для пополнения ликвидности банковского сектора и снижения ставок по ним.