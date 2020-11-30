Подсчитано влияние политики на мировую экономику

Лондонский Центр по исследованию экономической политики (CEPR) подсчитал степень влияния, которое политики-популисты оказывают на экономику своих стран. Работа опубликована на сайте организации.

Авторы изучали результаты деятельности политиков, попадающих под критерии популистов. Главным из них они считают противопоставление «честного народа» и его интересов «коррумпированному истеблишменту». Среди популистов в исследовании выделяются премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент Венесуэлы Николас Мадуро. Первый придерживается скорее правых взглядов (обещает защитить население от мигрантов), второй — левых (строит политику на обещаниях бороться с коррупцией со стороны крупных компаний и олигархов).

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Российского президента Владимира Путина авторы не относят к числу популистов, считая его «харизматичным политиком». Всего же в исследовании проанализированы деятельность и выступления 1458 мировых лидеров из 60 стран (к популистам отнесены 50 из них).

К странам с наиболее подверженными популизму лидерами авторы причислили Аргентину (популисты находились у власти 39 процентов времени с момента окончания Второй мировой войны), Индонезию (32 процента времени), Италию (29 процентов) и Эквадор (23 процента).

Также исследование выявило несколько закономерностей и тенденций. Популисты, как правило, приходят к власти во время экономических кризисов. Крупнейшие мировые спады провоцировали «волны» популизма, отчетливее всего они проявлялись в 1930-е (после Великой депрессии) и в 2010-е (после мирового финансового кризиса).

Большинство популистов проводят протекционистскую политику, ограничивая проникновение иностранных товаров на внутренние рынки при помощи пошлин. Также для них характерна мягкая денежно-кредитная политика, выражающаяся в низких процентных ставках для поддержания экономики за счет дешевых кредитов. Наконец, многие правители-популисты стараются расширить собственные полномочия за счет подрыва традиционной системы сдержек и противовесов в национальной и мировой экономиках.