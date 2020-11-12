В России понадеялись на мировой прорыв

Для России чрезвычайно важным является восстановление мировой экономики, и в стране надеются, что следующий год станет прорывным для нее. Об этом в интервью телеканалу CNBC заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, передает ТАСС.

По словам Дмитриева, Россия и добыча нефти очень зависят от мировой экономики. Глава РФПИ указал, что Москва надеется на окончание всех торговых споров, в том числе между США и Китаем, и завершение пандемии коронавируса, а также заинтересована в производстве разных вакцин от него.

Ранее глава швейцарского инвестбанка UBS Аксель Вебер указал, что мировая экономика не сможет быстро восстановиться от последствий пандемии коронавируса и вызванного ею кризиса.

По его мнению, вернуться к докризисному уровню ВВП у мира и отдельных стран не получится раньше, чем через год, а на достижение прежних темпов роста и снижение безработицы может уйти до двух лет.

Надежды на скорое восстановление экономики связаны с успешными испытаниями вакцины от коронавируса, о чем сообщили американская Pfizer и немецкая BioNTech. Ее эффективность составляет порядка 90 процентов. Вслед за этим в РФПИ заявили, что эффективность вакцины против коронавируса «Спутник V» равна 92 процентам.