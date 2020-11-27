Скорость восстановления экономики связали с доверием к власти

Экономика после кризиса восстанавливается быстрее, если люди доверяют решениям властей. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование Всемирного банка.

Сохранение карантинных ограничений до момента прохождения пика смертности от коронавируса также ускоряет восстановление экономики. В среднем страны начинали убирать их через 11 дней после первого пика. Однако Россия и Молдавия сделали это раньше всех, еще до прохождения пика. Аналитики указывают на то, что резкая отмена менее эффективна, чем постепенная.

Страх и боязнь заразиться вирусом тоже связаны с ростом экономики. Они выступают препятствиями для восстановления деловой и потребительской активности. Очень важно открытое распространение информации, отмечается в отчете.

Ранее Минэкономразвития назвало цену одного дня карантина для России. По данным ведомства, за сутки из-за ограничений экономика теряла около 100 миллиардов рублей. В третьем квартале ВВП страны сократился на 3,6 процента. ЦБ предсказывает, что пауза в восстановлении мировой и российской экономики продлится до весны 2021 года.