В России показали шоковый сценарий для экономики

Счетная палата показала собственный прогноз по ситуации в российской экономике на 2020-2023 годы, в который включила и шоковый сценарий. Документ опубликован на сайте ведомства.

Материалы по теме За бугром Богачи по всему миру прячут миллионы от властей. Как на этом зарабатывают маленькие страны? За упокой Известные всему миру компании десятилетиями доминировали на рынке. Почему они потерпели крах?

Прогноз включает два сценария: базовый и консервативный (стресс-сценарий). Базовый в целом совпадает с прогнозом Минэкономразвития. Согласно ему, основной удар по экономике пандемия коронавируса нанесла во втором квартале 2020 года, попытки остановить эпидемию будут продолжаться, но новых строгих ограничительных мер вводить не будут.

ВВП России в базовом сценарии сократится на 4,2 процента по итогам текущего года и вырастет на 2,2 процента в будущем. Реальные доходы россиян в 2020 году упадут на 2,3 процента, а в 2021-м вырастут на 2 процента. Безработица в текущем году в базовом сценарии увеличится до 6 процентов, говорится в прогнозе Счетной палаты. На докризисный уровень она вернется в 2022-м.

Согласно консервативному сценарию, осенью-зимой 2020 года и, возможно, весной 2021-го по миру и России прокатится вторая волна коронавируса. Она обернется введением повторных ограничений в Европе и России, однако повлияет на экономику меньше, чем первая, поскольку не будет включать дополнительный шок в виде падения нефтяных котировок.

Согласно этому сценарию, по итогам 2020 года ВВП России потеряет 4,8 процента, а в 2021-м вырастет только на 1,3 процента. Доходы населения в текущем году упадут на 2,5 процента, в а будущем вырастут на 1,5 процента. Безработица по итогам года увеличится до 6,3 процента от экономически активного населения, а на докризисный уровень показатель вернется только в 2023 году.