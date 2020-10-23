Центробанк предсказал экономике России лучшее будущее

Центробанк России улучшил прогноз падения ВВП страны в 2020 году до 4-5 процентов, говорится на сайте регулятора. Ранее ЦБ ожидал спад на 4,5-5,5 процента.

Материалы по теме Ценовые войны Региональные власти намерены регулировать тарифы в такси За упокой Известные всему миру компании десятилетиями доминировали на рынке. Почему они потерпели крах?

Регулятор отметил, что пересмотр прогнозов преимущественно связан с менее значительным, чем ожидалось, сокращением экспорта. В 2021 году ЦБ предсказывает рост экономики на 3-4 процента. В 2022–2023 годах ВВП, по прогнозу, увеличится на 2,5-3,5 и 2-3 процента соответственно.

На будущий экономический рост большое влияние будут оказывать бюджетная консолидация, развитие ситуации с пандемией коронавируса, а также показатели частного спроса, отметили в ЦБ. Центробанк также принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 4,25 процента годовых. В ЦБ указали на неустойчивость внешних финансовых и товарных рынков, что может сохранить повышенную волатильность.

Международный валютный фонд (МВФ) тоже ранее улучшил прогноз восстановления экономики России. ВВП упадет в 2020 году, по оценкам, не на 6,6, а на 4,1 процента. Однако в 2021-м эксперты предсказывают восстановление более низкими темпами, чем ожидалось ранее (рост составит 2,8 процента вместо 4,1).