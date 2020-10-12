Кудрин предрек более сильный спад российской экономики

Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин прогнозирует, что спад ВВП страны в нынешнем году превысит пять процентов, а в 2022-2023 годах экономика будет расти максимум на 2,5 процента. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

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Кудрин заявил, что в прогнозе правительства, который предусматривает рост ВВП на три процента в 2021 году, не заложена вторая волна коронавируса. Кроме того, потери для малого и среднего бизнеса от ограничений могут оказаться более значительными, чем предполагалось ранее, предрек глава Счетной палаты.

Однако Кудрин отметил, что падение российской экономики оказалось не таким серьезным, как в других странах. Причины этого он видит в более низкой доле малого и среднего бизнеса, сектора услуг и туризма и одновременно высокой доле добывающих и перерабатывающих предприятий. Эти факторы повлияли на то, что кризис в России оказался мягче, добавил Кудрин.

По оценкам Минэкономики, в 2020 году сокращение ВВП составит около четырех процентов. Ранее в Кремле заявили, что восстановление экономики началось еще летом. Президент страны Владимир Путин подчеркнул, что в России ситуация оказалась лучше, чем в других странах. Если во втором квартале 2020 года российский ВВП обвалился на 8,5 процента, то в США он рухнул на 9,5 процента, а в еврозоне — на 15 процентов.