В России приготовили еще денег для спасения экономики

Российские власти приготовили еще денег на спасение экономики страны в условиях пандемии: средства заложены в бюджет на будущий год. Одновременно они верят, что внеплановых мер поддержки не понадобится. Об этом сообщил министр финансов Антон Силуанов, передает РИА Новости.

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Министр уточнил, что если деньги все-таки понадобятся, их будут искать. Он пояснил, что речь идет о возможном увеличении заимствований, перераспределении бюджета и доходных источниках. Силуанов добавил, то утвержденный в 2020-м план по стабилизации обстановки будет действовать и в следующем году. «Хочется надеяться, что мы сможем обойтись теми плановыми решениями и не будем принимать каких-то дополнительных незапланированных мер», — резюмировал он.

Ранее в Минэкономразвития говорили о том, что в целом меры по спасению экономики от последствий коронавируса обошлись России в 5-6 процентов от ВВП. Сюда включены как выплаты для семей с детьми, так и льготные кредиты для бизнеса. Пакеты мер по поддержке экономики и граждан принимались с апреля 2020 года. В общей сложности меры по спасению экономики в условиях пандемии и вызванного ей кризиса обошлись России в 4 триллиона рублей.

По словам главы Счетной палаты Алексея Кудрина, по итогам 2020 года федеральный бюджет может недосчитаться 2 триллионов рублей. Он полагает, что экономика упадет на 4,8 процента. Глава Счетной палаты заявил, что поддержка государством населения и бизнеса должна быть больше, поскольку нынешняя ситуация гораздо тяжелее, чем кризисы 1998 года и 2008-2009 годов.