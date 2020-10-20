В России не смогли потратить деньги на развитие экономики

По состоянию на 1 сентября, за первые восемь месяцев 2020 года, кассовое исполнение госпрограммы «Экономическое развитие и инновационная экономика» составило только 55,3 процента. Об этом говорится в отчете Счетной палаты России, которая проводит анализ госпрограмм в рамках аудита федерального бюджета.

В программу входят 13 подпрограмм. По двум из них, «Инвестиционный климат» и «Туризм», потратить смогли только 5,2 процента и 11,9 процентов денег соответственно. В первом случае аудиторы также указали, что два из 16 показателей подпрограммы пересмотрены в сторону ухудшения, а четыре надо пересмотреть в связи с перевыполнением в прошлом.

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Лучше всего исполняются подпрограммы «Управленческие кадры» (96,5 процента), «Государственная регистрация прав, кадастр и картография» (94,5 процента) и «Официальная статистика» (94,1 процента). Проблемы с кассовым исполнением госпрограммы наблюдаются на фоне роста средств, выделяемых на нее, на 22 процента (219 миллиардов рублей).

О проблемах с финансированием и исполнением госпрограмм глава Счетной палаты Алексей Кудрин говорил еще в середине 2018 года. Тогда он утверждал, что нарушения найдены практически во всех министерствах.

На прошлой неделе Кудрин на заседании бюджетного комитета Госдумы заявил, что российская экономика по итогам года упадет сильнее, чем предполагает правительство. До этого отмечал, что правительство тратит слишком мало на меры по спасению экономики страны. По его мнению, накопленные резервы позволяют значительно увеличить поддержку населения и бизнеса во время пандемии коронавируса.