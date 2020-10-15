Российской экономике напророчили более глубокое падение

Счетная палата напророчила российской экономике более глубокое падение, чем ожидает правительство. Это следует из заявления главы ведомства Алексея Кудрина на заседании бюджетного комитета Госдумы, пишет «Интерфакс».

Минэкономразвития в сентябре представило прогноз, в котором падение экономики в 2020 году ожидается на уровне 3,9 процента. По оценке аудиторов, ВВП России просядет на 4,2-4,8 процента. Прогноз Минэкономразвития по росту экономики в 2021 году на 3,3 процента, в 2022-м на 3,4 процента и 2023-м на 3 процента аудиторы также считают чересчур оптимистичным. В ведомстве полагают, что в будущем году восстановительный рост составит 2,2 процента, а в 2022-2023 годах не превысит 2 процентов.

Ранее глава Счетной палаты уже предупреждал, что спад российской экономики по итогам 2020 года может составить 4-5 процентов. Он указывал, что прогноз правительства слишком оптимистичный и не учитывает вторую волну пандемии коронавируса.

Кудрин также раскритиковал меры правительства по спасению экономики России, сочтя объем трат на эти цели слишком низким. По его мнению, накопленные резервы страны позволяли сделать объем поддержки населения и бизнеса на 2 процента ВВП выше. В целом, он оценил правительственные меры в 3,9 процента ВВП.